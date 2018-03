ROMA - «Qualcuno ci ha deriso per questa scelta di presentare i ministri. Rideremo noi lunedì quando probabilmente gli italiani ci porteranno al 40% e al governo del paese». Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier M5S, alla presentazione della squadra dei ministri. La lista dei ministri di un eventuale governo M5s è «intoccabile», i partiti che vorranno sostenere l'esecutivo non potranno chiedere di modificarla, ha detto Di Maio ad Agorà. «La lista dei ministri - ha aggiunto - è intoccabile. Se M5s sarà la prima forza politica del Paese, sarà il primo gruppo parlamentare e si dovrà prendere l'onere di non lasciare l'Italia nel caos. Io dico: le poltrone ve le dimenticate, perché ho già presentato la squadra di governo...».

O parlano con noi, o la legislatura non parte

Di Maio è convinto che gli altri partiti accetteranno le condizioni del Movimento 5 stelle perché «o parlano con noi, o la legislatura non parte».