Meloni raggiante: «Firmato patto di Pietra»

ROMA - «Un patto di pietra. Chiediamo in chiusura di campagna elettorale agli italiani di avere fiducia in noi, di credere che possiamo dare a questa nazione un governo di patrioti. Io ho chiesto ai miei alleati di ripagare questa fiducia con una coerenza, con una serietà, con una concretezza e con una coesione che abbiano la forza della pietra, oggi siamo in Piazza di Pietra e mi è venuta questa immagine». Lo ha detto Giorgia Meloni, a margine della manifestazione unitaria del centrodestra al Tempio di Adriano.

Mia importante vittoria

«Sono molto contenta che Berlusconi e gli altri abbiano voluto chiarire la loro indisponibilità a dare i voti della coalizione per fare altro. Sarebbe stato meglio che avessero partecipato alla manifestazione anti inciucio, mi pare comunque un segnale importante e sono contenta di aver ottenuto quest'altra importante vittoria», ha aggiunto la presidente di Fratelli d'Italia.