Berlusconi: «Nel centrodestra al governo lealtà assoluta»

ROMA - In campagna elettorale sono «normali le distinzioni» ma «c'è una grandissima fiducia tra noi: ci sentiamo spesso, qualche volta ci lamentiamo, ma la diversità e normale perché non siamo un unico partito. È giusto che in campagna elettorale ciascuno cerchi di prendere i voti ma dal momento in cui saremo al governo la nostra lealtà sarà assoluta e aggrediremo tutto ciò di male che la sinistra ha portato al governo». Lo ha detto Silvio Berlusconi alla manifestazione del centrodestra al tempio di Adriano a Roma.