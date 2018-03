Di Maio svela altri due «ministri» in Tv

ROMA - «Si tratta di eccellenze: fissiamo un nuovo standard. Sarà difficile sostituirli con persone come Alfano e Boschi. I partiti dovrebbero dirci perché no». Lo ha detto Luigi di Maio alla presentazione della squadra di governo M55. «Non è un governo di tecnici - ha proseguito - ma mettono testa e cuore in ogni cosa che fanno, conoscono la materia, hanno grande umanità e sensibilità. La guida di questo governo è politica non tecnica».

«Siamo qui oggi - ha concluso Di Maio - siamo più forti di cinque anni fa, siamo la prima forza politica del paese. Mettiamo a disposizione del Paese queste personalità, non devono essere legate al movimento, etichettate col movimento. Se il 4 marzo gli italiani daranno una bella lezione a coloro che hanno ridotto il Paese così loro saranno già operativi per assumere il ruolo di ministri. Sono persone del fare».