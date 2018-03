ROMA - «Dare un messaggio di unità credo che farà bene, non solo a fini elettorali ma anche per il dopo, a tutta la coalizione, per questo auspicavo e sono contento che alla fine si sia trovato spazio e tempo per un ultimo corale appello agli elettori di centrodestra che ci premieranno proprio perché uniti su un unico programma definito e condiviso». Lo ha detto Raffaele Fitto, capo politico di Noi con Italia-Udc.

Siamo convinti di poter giocare un ruolo decisivo

«In questi ultimi giorni - ha sottolineato - noi siamo impegnati per spiegare ai cittadini il senso del nostro programma politico e soprattutto il contributo che noi possiamo dare al centrodestra. Abbiamo messo in piedi - ha aggiunto - una componente nuova che non è una semplice sommatoria di sigle, ma è un progetto politico nel quale noi crediamo e che può essere decisivo per allargare i confini del centro destra che vuol portare un contributo di governabilità nel centrodestra sui temi veri del programma che abbiamo sottoscritto e sui quali vogliamo impegnarci con gli elettori. Siamo convinti di poter giocare un ruolo decisivo».