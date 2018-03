ROMA - «Non c'è una opzione di non ricevere assolutamente nulla, il problema sono sempre le politiche che tu vuoi attuare, i 5 stelle prima avevano detto alleati mai ora con tutti, il problema è vedere i punti concreti, l'articolo 18 lo volete reintrodurre oppure no? ». Così Pietro Grasso leader di LeU a Di Martedì ha risposto a proposito di un'alleanza post voto con il M5S. Con Salvini no perchè «so che è una destra con cui assolutamente non si può dialogare, che ha fomentato l'odio e la violenza e con questi non si può discutere», ha aggiunto.

La Boldrini conosce il M5s

Tornando ai 5 stelle Grasso ha aggiunto: «La Boldrini li conosce e li ha visti in azione, io concordo con lei se continuano con quelle politiche è chiaro che non ci può essere un accordo».