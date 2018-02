Di Maio: «Altro che governo ombra, il mio è alla luce del sole »

ROMA - «Mi aspetto di tutto: siamo la prima forza politica, è chiaro che ci attaccano. Ho presentato delle eccellenze. Tutti criticano la mia lista dei ministri senza averne una. Berlusconi ha proposto Brunetta all'economia...auguri. Gentiloni ha messo Boschi sottosegretario e Alfano agli Esteri. Ci hanno rubato il futuro, da che pulpito. Facciano pure ma vedo un certo nervosismo». Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier M5s, a Radio anch'io su Radio1. "

Tutti sono preoccupati dal Movimento

«Se gli italiani votano per FI decideranno loro per cosa votare. Forza Italia di Berlusconi è un partito al 15%, quindi non stiamo parlando di un partito al 40%. Perché allora tutti si stanno attaccando a Berlusconi? Perché temono di perdere sistema di privilegi che negli anni sono stati garantiti anche da Berlusconi. Tutti sono preoccupati dal Movimento e accolgono anche Berlusconi a braccia aperte, la paura per noi porta ad accettare anche Berlusconi». Lo ha detto il candidato premier del M5S, ospite di Non Stop News, in onda su Rtl 102.5 e in Radiovisione sul canale 36 del Dt e sul 750 di SKY.