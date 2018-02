ROMA - «Non mi sento minimamente sfiorato dalle parole di monsignor Galantino (segretario della Cei, ndr)», «mi dispiace se qualcuno si è sentito offeso, non era mia intenzione ma non chiedo scusa», «ci sono milioni di persone che fanno volontariato ma chiedono regole sull'accoglienza, un'immigrazione controllata e qualificata è necessaria». Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini intervistato a Circo Massimo su Radio Capital tornando sul Vangelo e il Rosario usati durante un comizio.

C'è chi ha fatto comizi in chiesa, Renzi, Boldrini

«Sciacallaggio politico? C'è chi ha fatto comizi in chiesa, Renzi, Boldrini... Il gesto l'ho fatto con il cuore, quel Rosario me l'ha donato un parroco ed è stato fatto da una donna di strada che ha ripreso in mano la sua vita, di cosa devo chiedere scusa? Di rivendicare che il Paese ha radici cristiane?», ha concluso Salvini.