ROMA - «Berlusconi mi vuole ministro dell'Interno? Lo ringrazio per la stima, restituire un po' di sicurezza agli italiani è quello che intendo fare. Però se gli italiani vorranno farò il presidente del Consiglio». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato da Floris a 'diMartedì' su La7. «Io se firmo un impegno lo mantengo, quindi chi prende un voto in più esprime il premier, io sono straconvinto, non solo per i sondaggi, ma per la sensazione che ho che la gente ha voglia di mettermi alla prova e quindi mi sto preparando».