Renzi: «Referendum non era su di me, lo rifarei»

ROMA - Se il Pd governerà ancora il Paese dopo le elezioni, come prima cosa metterà in campo un «gigantesco provvedimento sulle famiglie». Lo ha detto Matteo Renzi parlando alla Coldiretti. «Se toccherà a noi governare il paese, la prima cosa che faremo è un gigantesco investimento sulle famiglie». «Possiamo spendere mezzo punto di Pil, nove miliardi», ha spiegato. «Non sono pochi, ma non sono i 100 della flat tax o del reddito di cittadinanza. Dove li mettiamo? Innanzitutto sui figli. Se noi abbiamo mezzo milione di bambini questo Paese è destinato a bloccarsi, non può essere che al primo figlio uno va sotto la soglia di povertà, che una madre debba ancora scegliere nel 2018 tra la carriera e la maternità».