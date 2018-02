Neve a Roma, Raggi: «Basta polemiche da noi fatti»

ROMA - Domani a Roma riaprono le scuole dopo due giorni di chiusura, ieri e oggi, per la nevicata che ha interessato la Capitale. Lo ha comunicato la sindaca Virginia Raggi - rientrata in anticipo da Città del Messico dove partecipava al summit annuale del Women4Climate contro i cambiamenti climatici - durante la visita alla Sala operativa della Protezione civile di Roma: «Le scuole riapriranno domani», ha detto la prima cittadina. Dopo la nevicata che ha interessato Roma ieri, la sindaca Virginia Raggi (rientrata in anticipo da Città del Messico dove partecipava alla conferenza del "C40 #Women4Climate") spiega su Twitter che «continua lavoro Sala Operativa Campidoglio. Garantita attività h24 grazie a Protezione Civile, Polizia Locale, Ama, Atac, uffici Comune e volontari. Per senza dimora creati altri 450 posti aggiuntivi. Liberate da ghiaccio strade principali».