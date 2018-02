Meloni sfila con un tricolore lungo 300 metri per la sicurezza

ROMA - Una bandiera tricolore lunga circa 300 metri è stata srotolata in via Padova, a Milano, nell'ambito della manifestazione «Liberi e sicuri, riprendiamoci le nostre città» organizzata da Fratelli d'Italia. Un gesto, accompagnato dal canto dell'inno nazionale, al quale alcuni residenti del quartiere multietnico hanno replicato con urla di protesta, insulti e canti come «Bella ciao».



La sicurezza è uno strumento nelle mani dei più deboli

«Oggi in tutta l'Italia - ha detto Giorgia Meloni, leader del partito - portiamo delle grandi bandiere tricolore nei quartieri più difficili, nei quartieri nei quali vogliamo simbolicamente riportare la presenza dell'Italia e dello Stato, per dire che la sicurezza è uno strumento nelle mani dei più deboli. Quando andremo al governo, speriamo di andare al governo, noi vogliamo invertire completamente il lavoro fatto dalla sinistra in questi anni». «Vogliamo garantire la certezza del diritto e della pena, vogliamo aiutare le forze dell'ordine, vogliamo ampliare i militari in strada, vogliamo costruire nuove carceri perché non si può risolvere il problema del sovraffollamento tagliando i reati. Vogliamo abolire il reato di tortura, vogliamo garantire la legittima difesa e quindi un'idea di sicurezza molto diversa da quella che la sinistra ci ha regalato in questi anni», ha aggiunto Meloni.