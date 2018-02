ROMA - Avrà luogo giovedì 1 marzo la presentazione della squadra di governo del MoVimento 5 Stelle che sarà proposta al Presidente della Repubblica. Il candidato premier del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio presenterà i candidati ministri in un evento pubblico in programma al Salone delle Fontane all'Eur, a partire dalle ore 15. L'accredito è necessario per gli operatori e i fotografi che vogliono avere accesso alle pedane stampa di fronte al palco. E' necessario compilare la richiesta entro le ore 12 di mercoledì 28 febbraio al seguente link: https://goo.gl/forms/uAXpfLQzgUsnSeCf2