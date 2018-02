Gentiloni: «Ue compatta contro forze populiste e antieuropee»

BRUXELLES - «C’è una grande domanda di Europa, per un paese come l’Italia è un impegno a lungo termine per contrastare i rischi del terrorismo e le cause profonde dei fenomeni migratori. Lo stiamo facendo anche con un lavoro per stabilizzare la Libia, con risultati ottenuti nella diminuzione dei flussi incontrollati che arrivano in Italia. Questo è il modo in cui l’Europa lavora, lavora insieme ed è il modo migliore per battere le forze populiste e antieuropee». Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, a Bruxelles, accanto alla cancelliera tedesca Angela Merkel e al presidente francese Emmanuel Macron dopo il vertice informale Ue.