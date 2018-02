Salvini a Berlusconi: «La risposta vera la daranno gli italiani»

ROMA - Gli elettori del centrodestra vogliono Salvini premier, il leader leghista ne è convinto. Parlando a 'Un gionrno da pecora', Salvini ha detto. «Se voglio fare il premier? Tra un mesetto mi intervisterete da premier, gli italiani vogliono questo cambiamento, quando vado in giro per l'Italia lo percepisco. Ed è una grande responsabilità». Per il giuramento al Quirinale, ha aggiunto, «sfoggerò il mio ampio armadio, sceglierò una bella cravatta ed una bella camicia. Rappresenterò il made in Italy nel mondo, l'italian style».

Berlusconi, non farà problemi, Salvini ne è convinto: «Penso che ne sarà contento - ha detto Salvini a Rai Radio1 - e sarà rispettoso della volontà degli elettori qualora questo gli elettori indicassero».