Di Maio: «Berlusconi rimarrà deluso, non avrà nostri fuoriusciti»

ROMA - Silvio Berlusconi resterà deluso, se pensa di poter contare su fuoriusciti M5s per avere appoggio ad un governo di centrodestra. Lo ha detto Luigi Di Maio al Tg5: «Voglio dare una brutta notizia a Berlusconi: nonostante abbia già aperto il mercato delle vacche non credo che otterrà nulla, perché i candidati cui ho chiesto di ritirarsi hanno già firmato in maggioranza il modulo per rinunciare alla proclamazione».

Fare come in Portogallo

Ha poi aggiunto Di Maio: «E' assurdo che quel partito che parla di abolire i cambi di casacca, stimoli i cambi di casacca. Noi faremo una modifica costituzionale, inseriremo un dettato della Costituzione del Portogallo che dice che chi entra in Parlamento con un partito e poi lo cambia, se ne torna a casa».