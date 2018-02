Berlusconi: «Salvini premier? Lega è quattro punti dietro di noi»

ROMA - Matteo Salvini «ha il forte desiderio di primeggiare nella coalizione», ma «gli ultimi sondaggi che abbiamo visto danno la Lega a quattro punti da noi e quindi immagino e spero che sia Forza Italia a indicare il premier». Così Silvio Berlusconi a Circo massimo (Radio Capital). Antonio Tajani, risponde il Cavaliere a Circo Massimo (Radio capital), «è uno dei candidati in campo, vedermo».

Tajani molto stimato

«Lui ha impegno in Europa importantissimo, di cui siamo molto orgogliosi, è presidente dell'assemblea eletta direttamente, l'organo più importante dell'Unione europea, e anche come presidente del Consiglio probabilmente sarebbe in grado di far valere gli interessi dell'Italia in Europa. E' moto stimato da tutti, anche gli esponenti di sinistra dicono che mai nessun presidente del parlamento europeo è mai stato voluto bene come lui».