Salvini: «Chi sbaglia paga, via De Luca»

ROMA - Vincenzo De Luca «l'ho apprezzato come sindaco, come governatore sul fronte sanità male, sui rifiuti peggio. Apprezzo il lavoro di Fanpage.it, non sono un giudice o un magistrato ma ho visto quei reportage come tanti: se c'è questo scambio sulla pelle dei campani che pagano la tassa più alta sui rifiuti, qualcuno deve pagarne le conseguenze. Se i sospetti sono confermati, De Luca dovrebbe farsi da parte. Chi sbaglia paga, soprattutto se ruba soldi pubblici e lo fa a danno della salute dei cittadini». Lo ha detto Matteo Salvini all'emittente napoletana Canale 21.