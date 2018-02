Napolitano: «Gentiloni punto di riferimento governabilità Italia»

MILANO - «Paolo Gentiloni è diventato punto essenziale di riferimento per il futuro prossimo e non solo nel breve termine, della governabilità e stabilità politica dell'Italia». Lo ha detto il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, intervenendo alla consegna del premio Ispi 2018 a Paolo Gentiloni. «Sappiamo come - ha detto Napolitano in un altro passaggio - come egli sia venuto via via articolando questa sua più alta funzione, così così da poter contare su una limpida e motivata fiducia tra gli italiani e nelle relazioni internazionali».

Il premio Ispi

«E' sulla base delle prove concrete da lui date e nello spirito con cui le abbiamo via via seguite e sostenute, che oggi gli viene conferito il premio Ispi in ricordo di Boris Biancheri per l'anno 2018».