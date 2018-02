Blitz di Forza Nuova a La7: «Volevano bloccare diMartedì»

ROMA - «Ieri sera esponenti di Forza Nuova hanno tentato di bloccare la messa in onda di diMartedì facendo irruzione in studio durante la puntata. Questo non è accettabile né tollerabile. E' un pessimo segnale sul quale tutte le forze politiche democratiche devono fare i conti». Lo scrive su twitter il direttore di La7 Andrea Salerno.