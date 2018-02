Renzi: «I sondaggi stavolta non ci azzeccano, vinceremo noi»

BOLOGNA - «I gufi hanno già perso. E i sondaggi stavolta non ci azzeccano, vinceremo noi. Ora che finalmente abbiamo definito la nostra coalizione, vi rendete conto che siamo riusciti a far diventare comunista persino Pierferdinando Casini?». Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Matteo Renziâ?? durante un pranzo alla Casa del popolo di Bologna, dove era presente anche Pier Ferdinando Casini.

Non ho potuto fare un dibattito perché Salvini e Di Maio, non sono disponibili

Renzi ha poi attaccato il Movimento 5 Stelle e la Lega: «Non ho potuto fare un dibattito perché Salvini e Di Maio, non sono disponibili». Sullo scandalo rimborsopoli che ha colpito il M5S, il segretario del Pd ha detto: «Noi non abbiamo taroccato i rimborsi spese, possiamo guardare in faccia tranquillamente tutti».