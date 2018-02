Giornalista di Fanpage aggredita a comizio di De Luca

SALERNO - La redazione di Fanpage denuncia l'aggressione di una propria giornalista durante un comizio di Pietro De Luca, figlio del presidente della Campania candidato con il Pd alle politiche. «Durante la presentazione della candidatura di Piero De Luca - si legge sul sito di Fanpage - una nostra giornalista è stata presa a schiaffi, spintonata e insultata mentre cercava di porre alcune domande a Roberto De Luca (fratello del candidato Pd alle politiche, coinvolto nell'inchiesta Sma, ndr) il tutto all presenza del governatore Vincenzo De Luca».

Il video

Fanpage pubblica anche un breve video nel quale si vede una donna che dice alla giornalista: «Ti faccio vedere bene i camorristi in sala... Ma tu chi c... Sei? De Luca è il numero uno, no questa monnezza (puntando il dito verso la telecamera, ndr)». Poi si vede la donna che viene trattenuta da altri militanti, mentre riesce comunque a dare una manata sulla telecamera dicendo: «Ora te ne devi andare».