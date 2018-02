Renzi: «Il Pd ha restituito più del M5s»

ROMA - «Il problema del M5s non è quello degli scontrini. Il problema è che hanno detto di essere onesti e ora sono un movimento di ex onesti». Così Matteo Renzi nel corso dell'incontro con gli industriali partenopei. Il leader del Pd dopo la battuta entra nel merito delle criticità dei pentastellati e spiega: «Il punto vero non è quello degli scontrini, ma il fatto che non hanno chiarito se stanno dentro o fuori l'euro, se vogliono lavoro o reddito cittadinanza, se rispetto ai vaccini stanno dalla parte della scienza o della stregoneria».

Non prendiamo lezioni da questi truffatori del Movimento 5 Stelle

«Non prendiamo lezioni da questi truffatori del Movimento 5 Stelle», ha detto Renzi in un intervento al liceo Massimo di Roma aggiungendo che «vogliono farci credere che uno che parla di onestà e poi viene beccato come un truffatore da tre soldi» sia normale.