Boldrini: «Gruppi neofascisti vanno sciolti»

ROMA - Bisogna «sciogliere i gruppi neofascisti». Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini: «Noi dobbiamo dirlo con forza i gruppi che si rifanno a una ideologia fascista vanno sciolti. Non c'è spazio per loro in democrazia». La Boldrini ha parlato anche del tema sicurezza: «Sicurezza significa anche combattere la criminalità organizzata. Salvini ne parla tanto ma poi nel programma della Lega non c'è scritta da nessuna parte, nemmeno una volta, la parola mafia».