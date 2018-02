Berlusconi a Coldiretti: «Sono l'usato sicuro, fidatevi»

ROMA - «Mancavo qui da cinque anni esatti. Allora il vostro presidente mi disse: 'Lei è come il vino, migliora invecchiando', vuol dire che ora sono perfetto!». Silvio Berlusconi apre con una battuta il suo intervento alla Coldiretti, dove si sente a casa perché ha appena finito di parlare Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, e in prima fila ci sono «amici della Coldiretti» come Renato Brunetta e Sestino Giacomoni, così li ha salutati il segretario generale Vincenzo Gismundo.

Sono l'usato sicuro

«Sono l'usato sicuro - ironizza ancora il leader di Fi - siete obbligati a fidarvi di me. E allora il 4 marzo basta mettere una croce sul un simbolo a caso... per esempio quello di Forza Italia».