Carfagna: «M5s furbi, inaffidabili e incompententi»

ROMA - «C'è chi parla di rimborsi ma poi revoca i bonifici per tenersi i soldi e chi invece chiacchiera poco, ma rinuncia ai finanziamenti che pure gli spettavano. Anche quest'anno i consiglieri regionali di Forza Italia in Campania hanno infatti rinunciato alle spese di funzionamento dei gruppi politici del Consiglio regionale della Campania». Lo ha dichiarato in una nota Mara Carfagna, portavoce dei deputati di Forza Italia e consigliere comunale a Napoli.

La proposta di Fi

«Ci auguriamo - ha aggiunto - che questa decisione sia di esempio e che tutti i partiti possano sostenere l'approvazione della proposta di legge regionale scritta da FI per l'abolizione delle spese di funzionamento dei gruppi e la destinazione delle relative risorse a chi davvero ne ha bisogno».