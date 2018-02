Di Maio: «Ho sbagliato a fidarmi»

ROMA - «Ho sbagliato a fidarmi dell'essere umano, c'è tempo per rimediare: queste persone appena individuate sono state allontanate. Sono una piccola percentuale rispetto alla stragrande maggioranza dei candidati, dei parlamentari che hanno fatto il loro dovere, così come gli europarlamentari e i consiglieri regionali». Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier M5s, uscendo dal Mef. «Faremo diversi restitution day anche coi fondi dei consiglieri regionali in questa campagna elettorale», ha annunciato.

Questa vicenda sarà un boomerang per tutti i partiti

«Questa vicenda sarà un boomerang per tutti i partiti che ci stanno attaccando perchè ora per i cittadini è chiaro che noi abbiamo restituito 23 milioni di euro mentre gli altri si sono intascati fino all'ultimo centesimo", ha detto Di Maio. «Il tempo di concludere le verifiche e per chi ha fatto il furbo non ci sarà più posto nel Movimento. Per noi le regole sono sacre e questa è una garanzia per gli italiani», ha aggiunto il candidato premier del M5S, secondo quanto riferiscono fonti stellate.