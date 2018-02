Bonino: «Mai visto una campagna elettorale più sgangherata e piena di bugie»

ROMA - «Non ho mai visto una campagna elettorale più sgangherata e piena di bugie, di promesse e di cose impossibili. Tutte queste proposte si spegneranno come candele il 5 marzo». Lo ha detto Emma Bonino, leader della lista +Europa, alla Confcommercio. «E' il momento di consolidare una ripresa per noi più difficile perchè abbiamo problemi che vengono da lontano e ci rendono meno competitivi - ha ricordato - ne cito uno: il debito pubblico per il quale paghiamo interessi per 60-70 miliardi l'anno. Chi dice oggi più debito non è possibile e chiunque lo dica vuol dire ci porterà contro un muro e lascerete ai vostri figli una gran bancarotta».