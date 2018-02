Confronto tv fra Boldrini e Salvini

ROMA - «La Boldrini ha fatto parte di un parlamento e di uno schieramento di sinistra che ha penalizzato i giovani, i pensionati e i risparmiatori ponendo grande attenzione agli immigrati, anche ai finti profughi. Solo di sanità gli immigrati costano agli italiani 11 miliardi e ogni giorno i reati di cittadini stranieri sono 700». Lo ha detto Matteo Salvini, nel confronto con Laura Boldrini a 'Otto e mezzo' su La7. La Boldrini, per Salvini «è razzista perchè favorire una immigrazione fuori controllo danneggia milioni di italiani, i lavoratori e gli immigrati regolari e perbene».

Boldrini: Per lui i migranti sono galline dalle uova d'oro

«Se non ci fossero i migranti la carriera politica di Salvini non sarebbe stata così» ha detto Boldrini. «Per lui i migranti sono galline dalle uova d'oro», ha aggiunto.