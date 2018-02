Berlusconi: «Bunga bunga erano solo balle, in Ue l'hanno capito»

ROMA - «Ho speso 730 milioni per avvocati e ho avuto una sola condanna criminale dopo aver pagato cinque miliardi e 860 milioni di tasse. Una sentenza usata per escludermi dal Senato e rendermi incandidabile. Per fortuna ho resistito a tutte le infamie, ho le spalle larghe. Gli attacchi, dal bunga bunga a tutto il resto, si comincia a capire che erano tutte balle. Gli italiani hanno fiducia verso di me, sono il leader in testa a tutti gli altri anche se incandidabile». Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader Fi, nel suo intervento alla Confcommercio.