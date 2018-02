Calenda: «M5s non è in grado di gestire un suo fondo, altro che governare»

ROMA - Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha spiegato di non conoscere i dettagli del fondo per le imprese alimentato anche con parte degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 stelle. «Noi abbiamo una rendicontazione, ma non sappiamo chi versa e chi non versa: però a me la cosa che sorprende è che non lo sappiano nemmeno loro». Il ministro ha riconosciuto che la scelta del M5s è «un impegno importante e positivo» al quale contribuiscono anche persone non legate al m5s, ma per «cifre trascurabili». «Oggi diffonderemo con un comunicato le cifre su come questi soldi vengono investiti», ha concluso.