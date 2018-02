Di Maio: «Mele marce si puniscono, ma M5s ha restituito 23 milioni»

NAPOLI - «In un paese normale la notizia è che il Movimento Cinque Stelle ha restituito 23,1 milioni di euro di stipendi e questo è certificato da tutti quanti». A sottolinearlo il candidato premier del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, rispondendo a Napoli ad una domanda sul caso rimborsi a margine di una iniziativa elettorale.

Nostri soldi a 7mila aziende

«Ci sono 7mila imprese in Italia che lo testimoniano perché - ha proseguito - quei soldi hanno fatto partire 7mila imprese e 14mila lavoratori. Non sarà qualche mela marcia a inficiare questa iniziativa che facciamo solo noi e, come sanno gli italiani, da noi le mele marce si puniscono sempre». «Questo è un paese strano - ha concluso Di Maio - in cui restituisci 23,1 milioni e la notizia è che manca lo 0,1».