Meloni contestata a Torino: «Votateci e dateci modo di mostrare che le cose possono cambiare»

TORINO - Oltre agli applausi anche qualche fischio a Torino per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che è stata contestata da alcuni ambulanti del mercato di corso Cincinnato, nel quartiere Lucento, dove si è recata in visita. «Andate via - le è stato detto - siete tutti uguali». «Non è vero - ha risposto - non siamo tutti uguali. Siamo all'opposizione da anni. Votateci e dateci modo di mostrare che le cose possono cambiare».