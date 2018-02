Raggi: «Governo sta boicottando Roma»

ROMA - «Col Governo i rapporti sono buoni, mi riferisco a Delrio, alla Fedeli, ministri con i quali parliamo tranquillamente. Gentiloni, invece, non si sta mostrando benevolo con la sua città. Abbiamo chiesto i decreti attuativi su Roma Capitale, abbiamo chiesto di gestire debito e ci ha risposto sempre picche». A spiegarlo è stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un intervento a «Circo Massimo» su Radio Capital.



In tutte le altre nazioni la capitale viene trattata in maniera diversa

«In tutte le altre nazioni - ricorda Raggi - la capitale viene trattata in maniera diversa con uno status particolare e fondi dedicati».