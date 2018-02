Salvini: «Anagrafe antifascista? Lasciamo quella canina...»

FIRENZE - «Vabbe', l'anagrafe io la lascerei per l'anagrafe canina». Così Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se si sarebbe iscritto all'anagrafe antifascista istituita dal Comune di Sant'Anna di Stazzema. «Sono contro i regimi -ha aggiunto il leader della Lega- sono pacifico e non violento: rossi e neri hanno creato abbastanza disastri e sono stati condannati dalla storia». A me fanno ridere quelli che parlano di pericolo, del ritorno del fascismo. Non torneranno ne' il fascismo, ne' il comunismo. Io voglio vivere in base alle regole e purtroppo in Italia c'e' qualche fenomeno di sinistra che pensa che chiedere regole, limiti, rispetto, doveri oltre che diritti, sia fascista».