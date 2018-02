Giachetti: «Serve nuova legge elettorale, ma se nessuno vince si torni al voto»

ROMA - «Auspico che finalmente in questo Paese si riesca a fare una legge elettorale che funzioni e che si possa tenere qualche decina di anni come in altri Paesi». Lo ha detto il candidato alla Camera nel collegio di Sesto Fiorentino del Partito democratico, Roberto Giachetti dialogando con alcuni giornalisti sui futuri scenari post-elettorali.

Quando non ci sono i numeri per governare si dovrebbe andare a votare

A chi gli ha chiesto se fosse disponibile ad un governo del Presidente, Giachetti ha risposto: «Normalmente quando non ci sono i numeri per governare si dovrebbe andare a votare».