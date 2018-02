Erdogan a Roma, Meloni: «No all'islamizzazione dell'Europa»

ROMA - «No alla Turchia in Europa. No all'islamizzazione dell'Europa: consegniamo noi al presidente turco Erdogan questo messaggio del popolo italiano, visto che il Governo di sinistra non lo farà». È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia e candidato premier Giorgia Meloni. Forte critica alla presenza in Italia del presidente turco anche da parte del segretario della Lega, Matteo Salvini. «Erdogan, presidente di un regime islamico sanguinario e liberticida, ricevuto con tutti gli onori a Roma. È una vergogna. Perché i paladini dei diritti umani stanno zitti? Con la Lega al governo mai Turchia in Europa», ha scritto su Facebook.