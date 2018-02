Sparatoria di Macerata, Meloni: «Non c'è un'emergenza razzismo»

ROMA - «A oggi non c'è un'emergenza razzismo, perchè non c'è neanche una statistica al Viminale sui reati di razzismo. Mi chiedo: perchè parliamo di questo da due giorni ma perchè non parliamo mai di aumento dei reati dovuto all'immigrazione, cosa che invece dicono i dati del Ministero dell'Interno? Perchè bisogna dire che il mostro sta a destra». Lo ha detto Giorgia Meloni, ospite di LA7.

Il desiderio della madre di Pamela

«Ho parlato con il gabinetto del sindaco di Roma per rinnovare l'appello a consentire che Pamela Mastropietro, uccisa e fatta a pezzi da uno spacciatore nigeriano, possa essere sepolta al cimitero monumentale del Verano. Esaudire l'unico desiderio della mamma di Pamela sarebbe un segnale di attenzione e vicinanza da parte delle Istituzioni, che sono certa Roma Capitale vorrà dare». Lo ha reso noto la presidente e candidata premier di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.