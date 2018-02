Sparatoria di Macerata, Grasso: «Salvini responsabile»

ROMA - «Le notizie che arrivano da Macerata mi lasciano attonito e inorridito. Chi, come Salvini, strumentalizza fatti di cronaca e tragedie per scopi elettorali è tra i responsabili di questa spirale di odio e di violenza che dobbiamo fermare al più presto. Odio e violenza che oggi hanno rischiato di trasformarsi in una strage razziale». Lo afferma Pietro Grasso, leader di Liberi e uguali, su facebook.



Italia ha già conosciuto il fascismo

«Il nostro paese - prosegue - ha già conosciuto il fascismo e le sue leggi razziali. Non possiamo più voltarci dall'altra parte, non possiamo più minimizzare».