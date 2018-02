Meloni risponde a Boldrini: «Altro che normarlo, utero in affitto sia reato universale»

ROMA - Giorgia Meloni ha chiesto che la pratica dell'utero in affitto sia bandita in tutto il mondo. La leader di Fratelli d'Italia ha postato una intervista della presidente della Camera, Laura Boldrini, che si è espressa per normare la natalità surrogata, scrivendo a commento: «Per la Boldrini è una realtà da accettare il fatto che esistano donne che VENDONO i loro figli e coppie di uomini che li COMPRANO strappandoli dal grembo materno. Se lo pensate anche voi votate sinistra. Se invece pensate che sia una barbarie e l’utero in affitto debba essere REATO UNIVERSALE, perseguibile in Italia anche se commesso all’estero, allora votate FDI».