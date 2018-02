Incontro a Bruxelles fra Casapound e Alba Dorata: «Uscire dall'Ue»

BRUXELLES - Il leader di Casapound, Simone Di Stefano ha incontrato oggi al Parlamento europeo il deputato greco di Alba dorata Eleftherios Synadinos. I due hanno ribadito a Bruxelles che «ci sono ancora popoli che reclamano sovranità»

Siamo l’unico movimento che vuole un’uscita unilaterale dall’euro

«Ci sono esponenti del centrodestra che spingono su alcuni temi, tra cui appunto il sovranismo, che sono centrali per Casapound. Ma noi non stiamo nel centrodestra perché il centrodestra non può essere sovranista, perché nel centrodestra c’è Silvio Berlusconi che ha parlato anche recentemente in maniera molto chiara di quali rapporti intende avere, ad esempio, con l’Europa. Questo è il nostro tema principale: siamo l’unico movimento che vuole un’uscita unilaterale dall’euro, dopo il ripensamento dei 5 stelle e il riposizionamento della Lega».