Casini puntualizza: «Sono candidato della coalizione, non del Pd»

ROMA - «Io sono troppo amico di Prodi e troppo coinvolto personalmente per interpretare le sue parole o darne un giudizio. Mi sembra che il presidente sia stato chiaro; d'altra parte a Bologna sanno tutti che votare per Errani significa dare la possibilità ai 5 Stelle o alla Lega di vincere il collegio. Questa è la fotografia dello stato delle cose». Pierferdinando Casini, candidato per la coalizione di Centrosinistra guidata dal Partito Democratico nel collegio del Senato di Bologna, parla con Affaritaliani.it dell'endorsement di Romano Prodi per Renzi.

La reazione di Grasso è più che comprensibile

«La reazione di Grasso - afferma l'ex presidente della Camera - è più che comprensibile perché difende la sua ditta. Se fossi Grasso avrei detto esattamente le stesse cose, per forza».