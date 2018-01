Meloni si commuove in diretta pensando alla figlia

ROMA - Commozione con tanto di lacrime per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ospite a Mattino Cinque su Canale 5. La leader di Fdi si è emozionata fino alle lacrime quando ha riflettuto sul poco tempo che riesce a dedicare alla sua primogenita, essendo spesso fuori casa per motivi politici. «Sono una di quelle mamme - spiega Meloni - che per fare bene quello che fa è costretta a rubarle del tempo, e questo pesa a me come a tutte le mamme che cercano di tenere in bilico le cose. E i figli spesso non lo capiscono che stai facendo qualcosa per loro anche quando sei fuori casa, ma io spero che lo capisca».