Salvini: «Ogni sbarco è una culla vuota in più»

ROMA - «Per noi tutto il sistema famiglia, dei genitori, dei figli deve essere improntato alla libertà. Libertà di scelta sull'istruzione, sulle cure, rispetto della vita delle persone con la profonda convinzione che la famiglia sia quella scritta nella costituzione, con i bambini che hanno una mamma e un papà. Solo le mamme e i papà devono porter adottare», ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini a margine della manifestazione organizzata a Roma dalle associazioni promotrici del Family day.

Ogni sbarco è una culla vuota in più

Salvini ha aggiunto che il tema del calo demografico è strettamente legato a quello della sicurezza, dell'immigrazione e del lavoro: «Se si tolgono certezze, sicurezze e diritti si toglie la voglia alle persone di credere nel futuro e mettere al mondo dei figli. Per ogni sbarco in più c'è una culla vuota in più».