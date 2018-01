Borghi frena Salvini: «Io ministro? Non sono degno»

ROMA - Claudio Borghi, responsabile economico della Lega che sarà candidato a Siena contro il titolare dell'Economia Pier Carlo Padoan, ha escluso di poter ricoprire il ruolo di ministro in un ipotetico governo Salvini. Ospite di Agorà su Rai2 Borghi ha detto: «Salvini mi vuole ministro? Non sono capace: sono un insegnate, non sono un manager. Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia ma spero non mi faccia fare il ministro».