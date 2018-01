Renzi schiera Padoan a Siena per «prendere di petto» la questione banche

ROMA - «Abbiamo deciso di prendere di petto la questione delle banche anche nella campagna elettorale, candidando Padoan a Siena». Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, presentando le liste elettorali in conferenza stampa al Nazareno. «Siccome - ha aggiunto - riteniamo di aver salvato correntisti e lavoratori, che avrebbero perso tutto, abbiamo detto: sapete che c'è? Prima che parta l'ennesima polemica, casualmente su Arezzo, scegliamo un terreno, quello più ostico, Siena, e candidiamo il professor Pier Carlo Padoan».

Padoan: Mps un successo

Il ministro he detto che agli elettori di Siena racconterà la «realtà che sta sotto gli occhi di tutti. Il Monte dei Paschi è una storia di successo che sarà un elemento di crescita forte per la realtà di Siena e di tutto il Paese perché non dimentichiamoci che è una delle maggiori banche italiane».