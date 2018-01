Renzi contro Salvini: «Con i dazi crollano le esportazioni»

ROMA - «Penso che nessuno abbia una squadra forte come il Pd. Lo dicono tutti, ma se guardo i candidati, a cominciare da Gentiloni, Minniti, Padoan, vedo persone molto competenti. Ma non solo: abbiamo cercato di mettere qualcuno con esperienza e qualcuno di nuovo. Una delle più belle candidature secondo me è a Parma, con Lucia Annibali che fu sfregiata dal suo ex e che oggi si candida nella città dove si è curata. Uno può votare Pd o un altro partito ma mi piace che la nostra squadra abbia donne forti e coraggiose, non solo politici tradizionali». Lo ha detto Matteo Renzi, segretario Pd, ospite di Domenica Live su Canale 5.

Con i dazi ammazzi l'export

«Se metti i dazi, chi perde i posti di lavoro sono i dipendenti delle aziende che fanno export. Se metti i dazi non venderemo più nel mondo. Possiamo creare posti di lavoro aprendoci, non chiudendoci», ha detto il segretario del Pd, contestando la proposta del leghista Matteo Salvini di reintrodurre dazi commerciali.