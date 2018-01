Di Maio versione «destrorso» sull'immigrazione

ROMA - «Fermare il business dell'immigrazione, che significa smetterla di dare soldi a finte cooperative o a qualche palazzinaro per l'accoglienza. Poi i 5 miliardi che spendiamo per l'accoglienza vanno spesi nei Paesi d'origine per politiche di sviluppo. Ma quelli che arrivano vanno divisi in Europa. Non è accettabile che alcuni Paesi dell'est Europa non accolgano la loro quota di migranti. Finchè questo succede ci fate il piacere di non dare i fondi europei a questi Paesi?». Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi DI Maio, ospite di Quinta Colonna su Rete Quattro.