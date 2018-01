Salvini: «Stop tagli al trasporto pubblico locale»

ROMA - «C'è da pregare per chi crede e anche per chi non crede, sperare che lo splendido lavoro dei volontari, degli infermieri, del 118 salvi tutte le vite salvabili. Poi c'è da capire perché: non voglio entrare nel merito, aspettiamo e il raccoglimento e il silenzio sono l'unica cosa da portare avanti, ma ogni volta che si discute di interventi economici a Roma, a livello di governo, ogni anno c'è una righettina di tagli al trasporto pubblico locale». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite a Mattino 5.

I taglia al trasporto pubblico locale

«Ora - ha aggiunto - non so perché sia successo, può essere stata una distrazione umana, un evento fortuito ma questo incidente mi ricorda che prima di tagliare, tagliare, tagliare sulla manutenzione, sulla sicurezza, sui semafori, bisogna valutare dove e in Italia di sprechi ce ne sono tanti prima di arrivare al trasporto locale». «Chi è competente? I binari - ha spiegato Salvini - sono statali in tutta Italia. Quindi se il problema è la gestione degli scambi e dei binari c'è qualcuno dalle parti delle ferrovie dello Stato che eventualmente ci dirà perché. Ieri abbiamo visto 206 treni che da qui al 2020 viaggeranno sulla rete lombarda, acquistati da Trenord. È importante avere un treno nuovo ma occorrono binari assolutamente controllati».