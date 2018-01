Delrio: «Accerteremo in maniera forte le responsabilità»

ROMA - «Cordoglio per le vittime dell'incidente ferroviario, vicinanza ai feriti, ai familiari e a tutti i viaggiatori coinvolti. Il diritto alla mobilità deve partire dalla sicurezza delle persone come garanzia imprescindibile. In questa direzione occorre continuare a lavorare da parte di tutti». Lo afferma il ministro dei Trasporti Graziano Delrio, commentando l'incidente ferroviario di Pioltello.

Indagini in corso

«E' presente sul posto l'Agenzia nazionale della Sicurezza Ferroviaria del Mit - ha aggiunto - per condurre accertamenti ispettivi sulle cause tecniche dell'incidente».